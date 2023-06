Les roues sont des éléments très importants dans une voiture. Elles sont très utiles quant à la tenue de route, le confort du véhicule. Le must est d’avoir des jantes en alu, elles sont plus légères que les modèles en tôle. Cet avantage sera particulièrement apprécié lors de la permutation des pneus.

Le véhicule équipé de jantes en aluminium répond mieux aux accélérations. Elles permettent un meilleur refroidissement des freins. L’avantage des jantes en alu est aussi l’esthétisme. L’aspect sera plus haut de gamme, beaucoup plus qualitatif.

Les jantes alu d’une voiture

Les jantes alu : un équipement particulièrement intéressant

L’aluminium est plus cher, ce matériau permet d’améliorer le comportement du véhicule. Le style sera également plus pointu. Généralement les voitures de luxe sont équipées de jantes en tôle, mais l’aluminium est aussi utilisé pour les modèles sportifs. Les jantes en alu ont des propriétés thermiques, ce qui est un plus pour les sportives, les freins gardent bien leur mordant.

Les jantes en alu peuvent aussi se dégrader, car elles sont sensibles aux rayures. Il n’est pas recommandé de monter des pneus neige avec des jantes en aluminium. Le poids réduit reste un inconvénient majeur. Les pneus ne vont pas adhérer parfaitement sur les sols glissants. Il est donc préférable pour les pneus neige de choisir des jantes en tôle.

Soyez vigilant pour la longévité de vos équipements

Une permutation régulière permet d’allonger la durée de vie de vos pneus tout en améliorant leur performance. Vous pouvez permuter vos pneus tous les 8000 ou 10 000 km, mais vous pouvez aussi le faire et passer des pneus d’été à ceux d’hiver. Faire appel à un professionnel est déterminant pour une permutation. Seul un technicien qualifié sera en mesure d’examiner vos pneumatiques.

Si vos pneus sont montés avec des jantes en aluminium, la permutation sera plus facile, car ce matériau est plus léger que la tôle. Grâce à un entretien régulier, vous pourrez limiter les risques de panne et vous augmentez aussi la longévité. Il existe deux sortes de jantes, en tôle et en alu. La majorité des véhicules sont équipés de jantes en acier. La tôle est robuste et moins onéreuse, facile d’entretien.

Les jantes en aluminium sont plus sensibles à la rouille, mais elles sont plus design, plus esthétiques. Si vous choisissez des jantes en alu, la permutation deviendra plus simple, plus rapide. Si vous êtes prêt à payer le prix, pour avoir de belles jantes, optez pour l’aluminium et installez des jantes en tôle sur les pneus neige.