Action est l’enseigne idéale pour les adeptes de la décoration et de l’aménagement de l’extérieur. J’ai souvent des difficultés pour résister au catalogue puisqu’il propose souvent des produits de grande qualité. Il existe toutefois une astuce incontournable pour transformer une piscine tubulaire dénichée chez Action à moins de 80 euros. Elle se transformera en un bassin de luxe qui participera aussi à la décoration de votre extérieur.

Assemblez la piscine tubulaire de l’enseigne Action !

Lorsque l’été approche à grands pas, les enseignes comme Gifi ou encore La Foir Fouille et même BM proposent des piscines qui sont beaucoup plus abordables que celles dénichées dans des magasins de bricolage. La marque Bestway est au rendez-vous chez Action et vous avez deux modèles.

Le premier affiche 3 mètres de longueur contre 2 mètres de largeur et 66 centimètres de hauteur.

Pour un budget inférieur à 190 euros, vous avez la seconde version qui propose le même assemblage.

La longueur est de 4 mètres contre 2.11 mètres pour la largeur et 81 cm pour la hauteur.

Il y a des pieds avec des renforts pour éviter que la piscine tubulaire ne puisse s’affaisser, c’est une amélioration apportée par rapport aux modèles précédents qui avaient cette faiblesse. Vous pouvez aussi la retrouver au niveau des piscines tubulaires ovales ou rondes de la gamme Power Steel. Les pieds sont un peu plus hauts et ronds, mais avec le poids de l’eau, ils ont tendance à être tordus. C’est pour cette raison qu’il faut que la piscine soit parfaitement droite.

Sublimez votre piscine tubulaire avec de simples palettes en bois

Imaginons que vous avez payé votre piscine moins de 80 euros, vous pouvez la transformer en un bassin de luxe grâce à du bois de palette. Je vous conseille de faire le tour des commerces, car ils sont nombreux à jeter ces matières premières. Pour enlever avec le pied de biche les planches en bois, je vous conseille de mouiller légèrement le matériau au niveau des clous pour que le bois puisse se détendre. Utilisez ensuite la structure pour avoir des piliers, il suffira ensuite de les rejoindre avec les planches pour avoir un habillage de qualité.

Piscine tubulaire action

Ces palettes sont souvent utilisées à l’extérieur et pour le stockage sur une longue durée. Inutile de les traiter, mais vous pouvez les poncer et les peindre pour avoir un rendu beaucoup plus sympathique. Si vous avez besoin d’idées, sachez qu’il y a des vidéos sur YouTube ou des guides sur Pinterest. Sur la page Instagram d’Action, il y a d’autres équipements sympathiques.

Que vaut la piscine tubulaire Action ?

La piscine tubulaire proposée par Action, une chaîne de magasins à bas prix, se distingue par son rapport qualité-prix attractif. Pour les familles qui cherchent une solution de baignade à domicile sans un investissement majeur, ce produit peut s’avérer un choix intéressant.

Concernant la qualité, la piscine tubulaire d’Action présente une structure en métal robuste et un liner résistant, assurant une bonne durabilité. Elle est généralement facile à assembler, bien que certains utilisateurs aient rapporté que les instructions pourraient être plus claires. Il faut noter que la durée de vie de ce type de piscine dépend beaucoup de l’entretien et de l’utilisation qui en est faite.

En termes de coût, cette piscine est significativement moins chère que ses concurrents dans la même catégorie de taille et de qualité. Toutefois, il est nécessaire de prendre en compte les frais supplémentaires potentiels pour l’achat d’un système de filtration et d’accessoires comme une bâche ou une échelle, qui ne sont pas toujours inclus.

La piscine tubulaire d’Action représente une solution de baignade économique qui conviendra aux petits budgets. Elle offre une alternative intéressante aux piscines plus coûteuses sans sacrifier significativement la qualité ou la durabilité.