Adoptez le look des stars : les coiffures de célébrités faciles à recréer

Dans cet article, nous partagerons quelques astuces pour obtenir ces looks sans effort.

Tresses bohèmes et décontractées #

Les tresses sont populaires parmi les vedettes. Elles ajoutent du charme et un côté romantique.

Souvent : tresse épi de blé #

Commencez par séparer vos cheveux en deux sections égales. Prenez une mèche fine sur l’extérieur de chaque section et croisez-les. Répétez ce processus jusqu’à la fin de la longueur. Fixez avec un élastique et tirez légèrement sur les brins pour un look plus détendu.

Autre idée : couronne tressée #

Divisez les cheveux en deux parties égales. Tressez les sections et fixez les extrémités avec un élastique. Passez alors la tresse de droite sur le dessus de la tête et fixez-la avec des épingles à cheveux. Répétez avec la tresse de gauche et assurez-vous qu’elle recouvre l’élastique de la tresse précédente.

Chignons décoiffés glamour #

Le chignon est un essentiel des coiffures de célébrités faciles à recréer.

Astuces pour le chignon simple #

Passez les cheveux en queue de cheval basse et faites un trou avec vos doigts juste au-dessus de l’élastique. Rentrez-y la queue de cheval. Enroulez les cheveux restants autour de l’élastique et fixez avec des épingles.

Variante : chignon flou #

Faites une queue de cheval basse et légèrement décalée sur un côté. Séparez les cheveux en deux sections et torsadez chacune d’entre elles. Enroulez ensuite les torsades l’une autour de l’autre, puis autour de l’élastique. Fixez avec des épingles et tirez quelques mèches fines pour créer un effet « défait ».

Wavy sexy et naturel #

Pour obtenir ces ondulations naturelles chères aux célébrités, voici nos conseils :

Méthode avec fer à friser #

Appliquez un spray protecteur avant d’enrouler mèche par mèche autour du fer. Veillez à alterner le sens des boucles. Brossez légèrement les boucles refroidies pour créer des vagues plus subtiles.

Sans outils chauffants #

Laissez sécher les cheveux humides en tresses ou enroulés dans un turban. Appliquez un peu de produit texturant une fois secs pour définir les vagues.

Le look rétro élégant #

Ces coiffures vintage sont également des coiffures de célébrités faciles à recréer.

Inspiration années 20 : ondulations finger wave #

Appliquez un gel coiffant sur les cheveux humides. Peignez puis enroulez les doigts pour former des boucles serrées le long du front, fixez avec des pinces plates et laissez sécher avant de retirer les pinces délicatement.

Indémodable : victory rolls #

Crêpez les racines et lissez ensuite les mèches avant de les enrouler autour d’un rouleau ou de vos doigts. Fixez chaque roll avec des épingles qui se cachent dessous et vaporisez-les avec de la laque. Finissez par laisser le reste de la chevelure soit libre soit attachée au choix.

En suivant ces conseils et astuces, il devient aisé d’adopter les coiffures de célébrités faciles à recréer, sans avoir besoin d’un coiffeur professionnel ni d’une panoplie d’outils coûteux. Alors n’hésitez pas à vous lancer et expérimentez différents looks pour rehausser votre style et vous sentir comme une véritable star.