Bébé a besoin de couches durant de longs mois. Utiliser les couches lavables vous permet de réaliser de belles économies, d’améliorer le confort de l’enfant, de sa santé. Les couches lavables sont plus écologiques.

Vous souhaitez éloigner au maximum les substances toxiques de la peau de votre bébé, optez pour les couches lavables. Elles sont de plus en plus populaires actuellement. Vous n’aurez plus à jeter plusieurs kilos de déchets par jour.

Une sérieuse économie

Vous avez tout planifié durant la grossesse, la chambre, la garde, le mode d’alimentation, l’hygiène. La question des couches est souvent une problématique pour les parents soucieux du bien-être de leur enfant. Un nourrisson utilise normalement huit couches par jour, soit plus de 240 par mois et cela va durer très longtemps. Les couches lavables sont beaucoup plus économiques.

Elles sont composées de différents éléments, d’une partie absorbante, d’un voile à usage unique, d’une culotte de protection. Vous aurez besoin d’une vingtaine de couches lavables pour votre bébé. Entre la naissance et les deux ans de l’enfant, le budget alloué aux couches jetables est d’environ 1500 euros. Vous ne dépenserez que 600 euros pour la même période, une jolie économie et plus de confort pour l’enfant.

Pourquoi utiliser les couches jetables ?

Il existe aujourd’hui de nombreuses marques de couches lavables sur le marché. Certaines proposent des versions maillots de bain. C’est pratique pour les vacances et vous optez pour les bébés nageurs. On peut acheter les couches lavables en ligne, dans les magasins de puériculture, d’alimentation. Il est important de bien entretenir les couches lavables, de faire tremper les différentes parties avant de les mettre en machine. Elles se lavent entre 40 et 60°C, surveillez bien l’étiquetage.

Pour la protection de l’environnement, la santé de bébé, pour faire des économies, les couches lavables sont la solution à adopter. Certains parents hésitent à les utiliser par manque d’informations, d’idées préconçues. Pour une utilisation de la naissance à la propreté de l’enfant, il faut compter plus de 4500 couches jetables. Tous ces déchets sont une catastrophe pour l’environnement, d’où la nécessité d’opter pour une autre solution, les couches lavables.

La peau de bébé sera protégée, elle respirera mieux, beaucoup moins d’érythèmes fessiers. Vous hésitez encore, pourquoi ne pas faire un essai, vous serez convaincu par les couches lavables.