Chien moche : quelles sont les races les moins appréciées ?

Ils séduisent par leur apparence, par leur caractère comme le Bull-terrier, le Beagle, l’épagneul breton, le berger australien, le golden retriever d’autres par contre sont beaucoup moins aimées.

Entre les effets de mode, les superstitions, certains chiens ont plus la cote que d’autres.

À lire Découvrez les chiens tellement laids qu’ils en deviennent adorables !

On s’arrête malheureusement trop souvent à l’apparence de l’animal. Vous pouvez donc adopter un chien moche, il vous donnera une grande attention et beaucoup d’amour.

À lire Les chiens moches deviennent les nouveaux rois d’Instagram

Les espèces noires ne sont pas très appréciées #

Dans les refuges, les chiens de couleur noire ont du mal à trouver un maître. Les familles adoptent plus facilement un chien de couleur claire au détriment de ceux au pelage noir. La couleur noire a une connotation négative, elle représente le deuil, la tristesse. La couleur noire chez le chien a une mauvaise réputation.

À lire Ces chiens ont remporté le concours du plus moche : vous n’en croirez pas vos yeux !

Les Dobermans, les Rottweilers, les Beaucerons noirs sont jugés comme agressifs, dangereux.



Les chiens noirs sont aussi associés à des créatures maléfiques.



À lire Amour imminent pour certains signes : ces 5 signes astrologiques sur le point de recevoir des nouvelles excitantes!

Dans la mythologie grecque, le chien noir symbolise la mort.



Dans les rêves, il est perçu comme une trahison, une infidélité. La couleur noire n’a rien à voir avec le caractère du chien.

À lire Je suis coiffeuse et voici mes 6 astuces pour une frange parfaite

De plus, un chien moche peut être doux et attentionné.

Le chien moche, faut-il s’interdire des races ? #

Lorsque l’on adopte un chien le plus souvent, on le choisit selon sa race.

Certains ont plus la cote que d’autres. Le Labrador, le Yorshire terrier, le berger australien, le Husky, le border collie et le Shihtzu restent des races très populaires.

Lorsque l’on achète un chien, on ne devrait pas s’interdire des races sous prétexte qu’elles ne sont pas conformes aux critères de beauté. Même si elle est subjective, il faut reconnaître que certains chiens du fait de leurs apparences sont beaucoup moins appréciés.

Le chien chinois à crête, le griffon bruxellois, le puli, le dogue de Bordeaux, le bull-terrier, le Carlin, le chien nu mexicain, le berger du Bergame sont des chiens aux looks atypiques et ils sont souvent laissés de côté. En dépit de leur apparence, ces chiens présentent de belles qualités comme l’intelligence, la fidélité, l’affection.

Ce sont d’excellents animaux de compagnie au même titre que les races dites tendance.

L’apparence n’est pas un critère à prendre en compte #

C’est essentiel de rappeler que l’apparence ne doit pas être le seul critère dans le choix d’un animal de compagnie. Toutefois, il est indéniable que certaines races, plus que d’autres, suscitent des réactions contrastées du fait de leur physique particulier.

Le chien chinois à crête, par exemple, avec son manteau de poils clairsemés et sa peau exposée, peut dérouter. Mais cette race est connue pour son tempérament enjoué et sa dévotion envers son maître. Le griffon bruxellois, avec ses grands yeux expressifs et sa petite taille, peut ne pas plaire à tous. Pourtant, il est célèbre pour son caractère vif et attachant.

Le puli, avec sa toison dense et cordée, peut être considéré comme « moche » par certains. Néanmoins, il est réputé pour sa vivacité d’esprit, son agilité et sa loyauté. Le dogue de Bordeaux, malgré une face largement ridée et une stature imposante, possède un caractère doux et patient, particulièrement apprécié des familles. Le bull-terrier, souvent jugé intimidant de par sa tête ovale distinctive et sa musculature, est en réalité un chien très affectueux et sociable.

Le Carlin, bien que moqué pour son visage aplati et ses yeux proéminents, est un véritable concentré d’amour et de joie de vivre. Le chien nu mexicain, dépourvu de poil, provoque souvent l’étonnement. Pourtant, sa nature affectueuse et son intelligence le rendent très attachant. Le berger du Bergame, avec ses longs poils frisés recouvrant les yeux, pourrait sembler négligé à certains. Mais c’est un chien travailleur, attentif et d’une grande fidélité.

Il est donc important de dépasser les préjugés esthétiques, souvent alimentés par l’ignorance et les clichés, pour découvrir la richesse de ces races « moins aimées ». Ce sont des chiens à part entière, avec leurs qualités et leurs défauts, qui méritent autant d’attention et d’amour que les autres. Les critères de beauté sont profondément subjectifs et varient d’une culture à l’autre, d’une époque à l’autre.