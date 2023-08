Aujourd’hui, le télétravail est dans l’air du temps. De nombreuses entreprises optent pour ce mode de travail. De plus en plus de personnes choisissent de travailler à leurs domiciles et elles ont besoin de s’équiper correctement. Comment choisir le meilleur ordinateur ? Faut-il plutôt acheter un ordinateur de bureau ou un modèle portable ?

Il convient de prendre en compte plusieurs critères comme l’ergonomie, la puissance, le confort. L’ordinateur de bureau possède un stockage plus important que le portable.

Pourquoi choisir un ordinateur de bureau ?

Aujourd’hui, le marché des ordinateurs est vaste. Vous avez à votre disposition différents modèles avec des capacités variées, des prix évolutifs. De plus en plus de personnes optent pour un portable pour la praticité, mais l’ordinateur de bureau n’a pas dit son dernier mot. Il présente de multiples avantages. Choisir ce modèle, c’est opter pour la stabilité, l’ergonomie. Avec un ordinateur de bureau, vous aurez moins de troubles musculo-squelettiques. L’écran peut être changé par un plus puissant.

On peut aussi rajouter un disque dur interne plus performant. Choisir un ordinateur de bureau, c’est sans contexte plus pratique. Aujourd’hui, le secteur de l’informatique évolue en permanence. Avec un ordinateur de bureau, vous serez à la pointe de la technologie.

Personnalisable, évolutif, performant

L’ordinateur de bureau s’adapte à vos besoins. C’est un équipement complet qui va grandement vous faciliter la vie. Il possède plus de puissance pour les tâches lourdes, la vidéo, le graphisme. Il ne faut pas oublier qu’il possède aussi une plus importante capacité de stockage. Vous pourrez également installer différents logiciels. L’ordinateur de bureau est équipé d’une meilleure ventilation que le portable et cela permet d’éviter la surchauffe.

La durée de vie d’un ordinateur portable est d’environ de trois ans, un peu plus pour un modèle haut de gamme. L’ordinateur de bureau a quant à lui une durée de vie plus longue et vous pourrez l’améliorer au gré de vos besoins, le remettre au goût du jour. Le prix d’un ordinateur de bureau est moins élevé. Il est moins cher de 20 à 30 % par rapport à un modèle portable. Le coût se situe entre 500 et 2500 euros.

Vous pourrez faire des économies en choisissant d’acheter un ordinateur de bureau reconditionné. L’ordinateur de bureau offre une meilleure qualité de travail. Performance, personnalisation, évolution, économie, il possède bien des atouts. À l’ère du numérique, opter pour un ordinateur de bureau, c’est travailler dans de meilleures conditions.