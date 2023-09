Il est très agréable après une bonne douche, un bain de se sécher avec une serviette douillette. Comment préserver la douceur des serviettes des serviettes de toilette au fil des lavages ? Il existe bien sûr des adoucissants que l’on met dans la machine à laver, mais il existe des astuces moins onéreuses qui gardent vos serviettes aussi douces que celles d’un hôtel.

Il est important de choisir des serviettes en coton épais pour plus de confort. La qualité ne doit pas être oubliée. Les lavages successifs malmènent le linge d’ou la nécessité d’utiliser de bons produits.

Des serviettes douces malgré les lavages

Si vous vivez dans une région très calcaire, n’hésitez pas à installer un adoucisseur d’eau. L’eau ainsi adoucie protégera les fibres de votre linge. Les serviettes de toilette tout comme le linge doivent sécher à l’extérieur lorsque la météo le permet. Pour le repassage, n’utilisez pas un fer trop chaud. Le linge de toilette n’apprécie pas les hautes températures. Un lavage à 40°C est parfaitement adapté.

C’est plus économique et plus écologique. N’abusez pas de la lessive, cela va agresser le linge. Un surplus de produit peut rendre vos serviettes au fil du temps plus rêches. Ne surchargez pas le tambour de votre machine, respectez bien les consignes. C’est important pour la propreté, la douceur du linge.

Pour respecter les fibres du linge

Le sèche-linge est très utile. Vos serviettes ressortiront gonflées, souples, douces. Si vous désirez améliorer la qualité du séchage, mettez dans le tambour de votre machine une balle de tennis. Les frottements du linge seront réduits. On croit souvent à tort que l’adoucissant est idéal pour rendre les serviettes moelleuses. Il a tendance à enlever le pouvoir absorbant des serviettes.

Si vous voulez absolument utiliser un adoucissant, faites-le vous-même. Il respectera votre linge et cela vous coûtera moins cher. Les serviettes perdent leur douceur, c’est la faute au calcaire. Le bicarbonate de soude est idéal. Il ravive les couleurs et il élimine le calcaire. Au moment de mettre votre lave-linge en route, ajoutez une à deux cuillères de bicarbonate de soude à votre lessive. Le vinaigre blanc est l’ennemi du calcaire. Il va aussi ôter les mauvaises odeurs et rendre votre linge beaucoup moins rêche.

Mettez deux cuillères à soupe de vinaigre blanc dans un peu d’eau minérale, quelques gouttes d’huile essentielle et mettez la solution dans la machine à laver. Cette astuce est très efficace pour avoir des serviettes douces.