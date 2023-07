Le parc connaît toujours une forte affluence et cela malgré la crise actuelle. Il est vrai que Disneyland est apprécié par un nombre incalculable de personnes toutes générations confondues.

Lorsque l’on franchit les portes de ce parc, on se retrouve immédiatement dans un autre monde et tous les soucis du quotidien s’envolent comme par magie. Disneyland Paris est un lieu qui permet de se créer de merveilleux souvenirs. Peut-on trouver de bons plans pour y rentrer à moindre coût ?

Des spectacles, un lieu fantastique

Boutiques de souvenirs, attractions, spectacles, hébergements, restauration, tout est réuni dans ce parc pour que votre séjour reste inoubliable. De 7 à 77 ans, tout le monde y trouve son compte, c’est le bonheur assuré. On en prend plein les yeux. On peut y rencontrer ses personnages préférés, faire des photos avec Mickey, Winnie, Tigrou. C’est toujours un moment d’émotion même lorsque l’on est un adulte.

Disneyland Paris est un endroit merveilleux. Tout au long de l’année, le parc se donne à fond pour créer un lieu unique, magique. On se retrouve dans une ambiance que l’on ne peut ressentir nulle part ailleurs. Disneyland Paris laisse la place aux rêves les plus fous. Un séjour dans ce parc coûte assez cher, il est essentiel de dénicher de bons plans pour faire des économies.

Des billets moins chers

Le train est une solution plutôt économique. On peut selon la période dénicher des billets avec de bonnes réductions. La billetterie officielle propose des tarifs attractifs à certaines périodes de l’année. Les tarifs varient selon la date, le jour et la durée du séjour. Il faut dénicher les offres les plus avantageuses. Grâce à un billet tout compris incluant le transport, l’hébergement, l’entrée, on peut faire quelques économies. Essayer de vous rendre dans le parc en dehors des vacances scolaires.

Achetez un pass pour l’année, c’est un bon moyen surtout si vous prévoyez de vous y rendre plusieurs fois dans l’année. Du lundi au vendredi, les prix sont moins chers. Si vous avez la chance de posséder un CE dans votre entreprise, le prix des billets est moins onéreux. Vous pouvez aussi acheter vos entrées sur des sites de revente, mais attention à la validité des billets. Pour faire des économies, choisissez de dormir à l’extérieur du parc. Il y a de nombreux hôtels qui ne font pas partie de la franchise Disney.

Disneyland Paris est un lieu magique, sachez repérer les bons plans pour y séjourner à moindre coût.