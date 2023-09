Depuis quelques années, on revoit sur les étals des marchés, de grandes surfaces comme des panais, des rutabagas, le raifort, les salsifis, les crosnes, les topinambours. On redécouvre tous ces légumes oubliés et on apprécie leurs saveurs. À une époque, ces légumes représentaient pour la population un vrai trésor.

C’était un atout considérable. Aujourd’hui, ils reviennent au goût du jour après avoir disparu de nos assiettes. Les légumes racines ont nourri des personnes durant de longues années. Leur conservation est excellente. Ils se gardent facilement plusieurs semaines sans s’abîmer.

De bonnes qualités nutritionnelles

Les légumes racines étaient à une époque largement consommés. Ils avaient l’avantage de prévenir les carences, les famines. Les légumes racines sont associés aux heures sombres de l’histoire. Ils ont été boudés après la libération en 1945. Aujourd’hui, de grands chefs s’intéressent de nouveau à ces légumes oubliés, chou-rave, cardon, tétragone. Ils reprennent le chemin des cuisines et nos palais les découvrent avec plaisir.

Ils sont le symbole du mieux manger et ils possèdent de nombreux atouts santé. Ils varient la composition des menus et ils sont excellents pour garder la forme, car ils contiennent des vitamines, des antioxydants. Ils vont épater vos invités, votre famille, même si leur aspect reste peu habituel.

Envie d’impressionner votre entourage

Pourquoi ne pas mettre au menu un de ces légumes racines oubliés ? Vous pouvez faire des samoussas avec des fanes de navets, du fromage de chèvre, c’est délicieux. Pour le plat principal ; choisissez des carottes, des céleris, des panais, le tout rôti à l’orientale. Vous allez épater le palais de vos convives. Les légumes oubliés sont un bon moyen de varier son alimentation, de garder la santé, la ligne, d’apporter un peu de couleur dans les assiettes. Si vous possédez un potager, pourquoi ne pas planter des légumes racines oubliés ?

On peut trouver très facilement dans les jardineries des graines de tous ces légumes racines. Elles apporteront à votre jardin un renouveau et beaucoup de gourmandise pour vos repas. On croit souvent à tort que les légumes racines oubliés sont onéreux, peu goûteux. Pourtant, ils ont beaucoup de qualités gustatives, nutritionnelles. Le chou kale est un bon exemple.

Les légumes racines oubliés sont faciles à cuisiner et ils ouvrent de nouveaux horizons culinaires.