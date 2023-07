Il vous est peut-être déjà arrivé de vous demander quelle différence y a-t-il entre budgéter

ou budgétiser, est-ce que ces deux mots signifient la même chose, ou encore s’ils peuvent être employés dans le même contexte. En effet, ces termes sont régulièrement utilisés dans le monde professionnel, mais aussi dans le domaine juridique. Il paraît donc essentiel de maîtriser ce langage afin de comprendre et de réutiliser le bon mot au bon moment, mais surtout de connaître la bonne définition. Toutes les réponses à ces différentes questions vont être apportées ci-dessous.

Si nous regardons de plus près la définition du dictionnaire, ces deux mots sont des

synonymes. Cependant, il est vrai que le terme budgéter (verbe intransitif qui ne peut introduire un complément d’objet) est généralement plus utilisé dans la vie courante. Par contre, il possède une connotation plus ancienne par rapport à budgétiser (verbe transitif qui peut introduire un complément d’objet). Ce dernier mot sera donc plus apprécié et plus compris dans le langage moderne que budgéter, qui pourrait porter à confusion auprès de certaines personnes.

Étonnamment, dans certains pays francophones, ces deux formes verbales ne signifient pas la même chose et ne sont pas synonymes, c’est le cas par exemple du Canada. Nous vous proposons par conséquent pour la suite d’observer la différence de sens de ces termes entre la France et le Canada.

Budgéter ou budgétiser

La signification en France de budgéter et budgétiser

Comme nous l’avions précédemment évoqué ces deux mots ont la même signification :

inscrire dans un registre de comptabilité une entrée ou une sortie d’argent. Il permet ainsi de tenir parfaitement l’état des comptes, que ce soit pour un particulier, une entreprise, une association ou d’une manière générale tout organisme qui tient ou structure un budget précis. Il sera logiquement possible de parler pour une dépense non prévue à l’origine de dépense non budgétée. De plus, il est tout à fait envisageable d’utiliser le terme débudgétiser (à ne pas confondre avec non budgété) mais pas « débudgéter » qui lui n’existe pas dans la langue française.

Débudgétiser qualifie donc un budget qui avait été prévu à l’origine mais qui par la suite a été retiré (dans le cadre de campagnes publicitaires par exemple) contrairement au terme « non budgété » dans lequel la dépense a bien eu lieu. Une deuxième définition du mot se spécialise dans l’exclusion du budget de l’État d’une dépense publique. Ce sont donc les institutions financières de l’État qui s’occupent de prendre en charge ce transfert financier.

La signification au Canada de budgéter et budgétiser

Dans ce pays partiellement francophone, le mot budgétiser a exactement la même définition qu’en français, contrairement au terme budgéter qui signifie prévoir, structurer un budget, qui dans ce cas est une somme dont on peut disposer pour une dépense précise (dans une levée de fonds par exemple).

Pour finir, nous vous recommandons la lecture de l’article suivant, de Business Review, intitulé » Budgéter ou budgétiser : quelle est la bonne forme verbale ? « .

Quand employer « budgéter » ou « budgétiser » ?

Le choix entre « budgéter » et « budgétiser » peut sembler déroutant, tant les deux termes sont similaires et relatifs à l’acte de créer un budget. Néanmoins, il existe une distinction subtile dans leur usage, souvent liée à la nuance que l’on souhaite apporter.

Le verbe « budgéter » est souvent utilisé pour signifier l’acte d’établir un budget dans un contexte général. Il concerne la création d’un plan financier, qui est généralement effectuée sur une base annuelle par les entreprises, les organismes gouvernementaux et les ménages. Ce terme englobe la planification, l’allocation et la révision des ressources financières.

D’autre part, « budgétiser » implique plus spécifiquement l’acte d’allouer un budget à quelque chose de précis. On l’utilise fréquemment pour indiquer qu’un certain montant d’argent a été réservé pour une dépense ou un projet spécifique. Par exemple, une entreprise peut budgétiser une certaine somme pour ses dépenses de publicité pour l’année à venir.

La décision entre « budgéter » et « budgétiser » dépendra du contexte et de la précision souhaitée. Tandis que « budgéter » peut être utilisé pour parler de la planification financière dans son ensemble, « budgétiser » est mieux adapté pour désigner l’allocation de fonds à un objectif spécifique.