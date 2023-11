Je suis coiffeuse et voici mes 6 astuces pour une frange parfaite

Voici donc mes meilleures astuces pour obtenir une belle frange parfaite.

1. Choisir le bon type de frange en fonction de votre visage #

Avant de couper, il faut déterminer le style qui convient à votre morphologie. Une frange droite met en valeur les traits anguleux, tandis qu’une frange effilée convient mieux aux visages ronds.

Règles générales sur les visages : #

Les visages ovales peuvent se permettre n’importe quel type de frange. Les visages carrés préféreront les franges longues et effilées, et les visages allongés, des franges plus courtes et structurées.

2. Préparer vos cheveux avant la coupe #

Pour réussir sa coupe, il faut bien préparer ses cheveux. Il est essentiel de les laver et de les sécher au préalable pour éviter les mauvaises surprises lorsque la coupe sera finie.

Le matériel nécessaire : #

Fournissez-vous de bonne qualité de ciseaux et d’un peigne fin. Gardez près de vous un miroir pour vérifier régulièrement l’évolution de votre frange.

3. Utiliser la technique de la tête penchée #

La technique de la tête penchée facilite grandement la coupe de la frange. Placez-vous devant le miroir et inclinez légèrement votre tête vers l’avant en maintenant vos cheveux bien tendus pendant que vous coupez.

Pourquoi cette technique fonctionne : #

En ayant la tête penchée, vous aurez une meilleure vision du rendu final. De plus, vos cheveux seront bien positionnés pour éviter les erreurs de coupe.

4. Ne pas avoir peur d’y aller progressivement pour la frange parfaite #

Une frange parfaite se construit étape par étape. Ne cherchez pas à couper toute la longueur d’un seul coup. Préférez des coupes progressives pour un résultat naturel et soigné.

L’importance de la patience : #

En prenant votre temps, vous éviterez de faire des erreurs irrémédiables. Si vous faites un faux pas, il est toujours possible de rattraper avec quelques coups de ciseaux supplémentaires.

5. Maîtriser la technique du pincement entre deux doigts #

Pour réussir sa frange, il est important de maîtriser la technique du pincement entre deux doigts. Cette méthode permet d’isoler la mèche que vous souhaitez couper et de la maintenir fermement pendant la coupe.

Les étapes pour bien utiliser cette technique : #

Saisissez la mèche entre votre pouce et l’index et faites glisser vos doigts vers le bas pour atteindre la longueur souhaitée. Puis, coupez délicatement les cheveux en suivant une ligne droite ou un légère courbe selon le style de frange choisi.

6. Finir avec un effilage aux ciseaux #

Pour obtenir une frange parfaite, il est nécessaire de finir par un effilage léger aux ciseaux. Cela permet d’alléger la frange et d’éviter l’effet « rideau » trop épais sur le front.

Comment réussir son effilage : #

Prenez de petites mèches fines et coupez-les verticalement, de manière irrégulière. N’hésitez pas à varier les angles de coupe et la position des ciseaux pour créer du mouvement dans votre frange.

Maintenant que vous connaissez toutes mes astuces pour une frange parfaite, il ne vous reste plus qu’à vous lancer ! N’oubliez pas de prendre votre temps et d’être minutieux pour obtenir un résultat dont vous serez fier.

