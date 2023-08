La renommée de cette émulsion n’est plus à démontrer. Conçue en 1911 par l’éminent Dr. Oskar Troplowitz, cette élégante boîte azurée occupe toujours une place de choix dans d’innombrables antichambres de toilette contemporaines. Dans la décennie 1960, Nivea a mis en avant son répertoire en introduisant toute une panoplie dédiée au soin du visage. À l’orée de 1979, c’est une ligne conçue spécialement pour les nourrissons qui voit le jour.

L’année 1997 marque un tournant décisif avec le lancement d’une collection exhaustive consacrée au maquillage. L’éclat et le prestige de l’univers Nivea demeurent incontestés et sont plébiscités par une vaste audience. Notons d’ailleurs que la marque a célébré son centenaire avec panache en 2011.

Une crème toute simple

Nivea a conquis les femmes de génération en génération. La crème se reconnaît très facilement grâce à sa couleur bleue. Le parfum de cette crème est très particulier, à base d’essence de bergamote, d’orange, de lavande, de rose, de lilas, de muguet. La crème Nivea a la particularité d’être commercialisée dans pratiquement 200 pays. Cette marque a su conjuguer innovation et tradition. Elle est aujourd’hui dans presque toutes les maisons.

Hommes, femmes, enfants utilisent cette crème au quotidien. Tout le monde connaît cette crème. La petite boîte bleue est peu chère et elle peut être adoptée par tous les membres de la famille. Ce produit très simple, peu onéreux, possède beaucoup de bienfaits pour la peau. Si vous avez des vergetures, elle peut vous aider à les estomper.

Cette petite crème de grand-mère

Si vous avez des cernes, la crème Nivea va les estomper petit à petit, car elle est très hydratante. Si vous ne possédez pas de démaquillant, ne paniquez pas. Mettez un peu de crème sur un coton et enlevez votre maquillage. Comme elle est riche et grasse, tout va disparaître comme par magie et en plus, elle a un effet anti-âge. La crème Nivea soulage les brûlures superficielles. Mettez une bonne couche de crème sur la plaie, laissez absorber et retirez l’excédent, idéal pour les coups de soleil.

Baume à lèvres, crème pour les mains, pour lisser les mèches rebelles, traiter les callosités des pieds, pour apaiser le feu du rasoir, la crème Nivea vient à votre secours. Vous n’avez plus de blush, prenez un peu de crème et un rouge à lèvres et le tour est joué. La crème Nivea va également faire briller vos chaussures. Passez un linge humidifié de crème sur les cuirs et ils retrouveront toute leur beauté, leur souplesse.

La crème Nivea décriée par certains, adulée par d’autres est sans contexte un produit très utilisé encore aujourd’hui malgré les nombreuses marques sur le marché. La crème Nivea est tout de même intéressante, elle est l’une des moins onéreuses, à savoir 4 euros pour les 400 ml.