Il est devenu très tendance de rouler avec un vélo électrique. On les retrouve en milieu urbain, en campagne. Rouler en vélo électrique, est-ce vraiment écologique ? Ces dernières années, il a gagné en popularité auprès des plus jeunes, des seniors. L’électricité qui alimente le vélo avec assistance utilise une source d’énergie qui n’est pas exactement propre.

Plus de 65 % de la production d’électricité est issue du pétrole, du gaz, du charbon. Le vélo électrique va tout de même bien moins polluer qu’une voiture à énergie fossile.

Vélo électrique : une pollution toute relative

Les sportifs, les écologistes purs et durs, choisiront le vélo classique. Ils font le choix de faire travailler les mollets, le cardio. Entre le bon vieux deux roues et le vélo avec une assistance électrique, lequel a le plus faible impact carbone ? Le vélo électrique est clairement en 2023 une vraie révolution notamment par rapport à l’industrie du cyclisme, mais aussi dans celui des déplacements. C’est une vraie alternative à la voiture, aux transports en commun.

La majeure partie de l’empreinte carbone d’un vélo avec assistance électrique provient des métaux lourds et des accessoires nécessaires à sa fabrication.

Les piles au lithium contiennent du cuivre, du plomb, du nickel, des matériaux qui sont toxiques. La pollution par rapport à ces piles peut être identifiée sur plus de 400 ans.

Est-il vraiment polluant ?

Le vélo électrique a été créé pour réduire la pollution causée par les véhicules. Un vélo classique produit 2,5 g de CO2 par kilomètre parcouru, 25 g de CO2 pour un modèle avec assistance électrique. C’est sa fabrication qui engendre la plus grande pollution. L‘engouement pour le vélo électrique pour les Français est relativement récent néanmoins, la question du recyclage des batteries se pose. Se mettre au vélo est une bonne initiative pour améliorer sa santé.

Pourtant, choisir un vélo électrique, le bilan pollution n’est pas neutre. Elle est 500 à 1000 fois inférieure à celle produite par un véhicule thermique par km parcouru et vingt fois moins que celle engendrée par une voiture électrique. La pollution principale est produite par la fabrication. Le vélo électrique émet plus de 28 % de gaz à effet de serre lors de sa conception. Pour protéger la planète, rien ne vaut le vélo classique.