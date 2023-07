C’est une boisson festive qui est très présente lors des anniversaires, des fêtes, des mariages. Il peut être servi au dessert, à l’apéritif ou avec certains plats. Le champagne reste un incontournable. Afin que ce vin pétillant garde toute sa saveur, son gaz, il doit être conservé dans les meilleures conditions.

Le champagne a la particularité d’être un vin d’assemblage, il y a donc plusieurs cépages. Sa renommée est mondiale. Certaines années sont millésimées, car elles sont exceptionnelles. Le champagne rassemble, il possède un caractère convivial sans pareil.

Le champagne est une boisson de célébration

Aujourd’hui, le champagne s’est largement démocratisé. Il existe sur le marché plusieurs champagnes et ce n’est pas toujours facile de faire le bon choix. Il y a des champagnes d’apéritif qui sont davantage portés sur la fraîcheur, l’acidité. Ils doivent être servis entre 8 et 10°C. Pour accompagner les plats, on choisira un champagne avec plus de caractère. Pour le dessert, on aura besoin d’un champagne plus sucré, un demi-sec. Le champagne se doit d’être consommé avec modération.

C’est l’un des alcools les moins caloriques. George Sand disait à propos du champagne qu’il aidait à l’émerveillement. Les femmes lui reconnaissent des vertus dynamisantes. Au XIXe siècle, c’était la tisane des convalescents. On l’administrait en petites quantités aux femmes qui sortaient de couches. C’est une boisson exquise pour un tête-à-tête.

Bien conserver le champagne

Avant de déboucher une bouteille de champagne, placez-le dans un endroit frais entre 10 et 15°C. Optez pour une pièce à l’abri de la lumière et des courants d’air. Le champagne se conserve idéalement couché. Le bouchon ainsi ne se desséchera pas et il ne donnera pas un goût de liège à la boisson. Le champagne reste une valeur sûre, sa conservation est très importante. Veillez toujours à ce que votre champagne soit conservé à une bonne température. Vous pouvez placer votre bouteille en bas du réfrigérateur 4 heures avant sa consommation.

Vous pouvez aussi le placer dans un seau à champagne avec de l’eau fraîche, des glaçons. Il ne faut jamais entreposer le champagne au congélateur, il perdrait toute sa saveur. Après l’ouverture d’une bouteille, veillez à bien la refermer avec un bouchon hermétique si le contenu n’est pas bu entièrement. La technique de la cuillère n’est pas efficace. Si votre champagne a perdu ses bulles, pour lui redonner de l’effervescence, laissez tomber au fond de la bouteille un raisin sec. Le champagne doit être conservé entre 10 et 12°C idéalement. C’est un vin fragile, il faut éviter les chocs thermiques.