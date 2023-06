Cette race provient du sud de l’Italie. Il gagne en notoriété et il est surtout adapté à des personnes sportives disposant de beaucoup d’espace et d’expérience avec les chiens. Les mâles peuvent mesurer jusqu’à 68 cm au garrot.

Selon le standard de la race, le Cane Corso doit peser au maximum 50 kg. Aujourd’hui, il est très présent comme chien de défense, de police, de dépistage et dans la chasse des gros gibiers.

Le Cane Corso : une race qui a du caractère

Le Cane Corso malgré son physique imposant est docile, loyal et tendre avec les enfants. C’est un excellent chien de garde. Il n’est jamais agressif sans raison. Il est très proche de son maître et il peut le défendre en cas de problème. En tant que chien de protection, il est considéré dans certains pays comme l’Allemagne, la Suisse comme étant un chien dangereux. Avec une bonne éducation, de l’amour, de la patience, il reste un chien docile et un compagnon idéal très loyal.

Son éducation demande une certaine expérience. Il est recommandé de fréquenter une école pour quelques leçons de dressage afin de le sociabiliser. Avant d’adopter un Cane Corso, vous devez être sûr que vous serez capable de vous en occuper correctement.

Cane corso, chien dangereux

Un éleveur sérieux doit être envisagé pour acheter un Cane Corso

Avant d’acheter un Cane Corso, renseignez-vous sur sa vie et ses parents. L’éleveur doit s’intéresser à vos conditions de vie. Dans le canton suisse de Genève, il est interdit de posséder un Cane Corso. Avec sa capacité intellectuelle étonnante, c’est un chien facile à vivre, non dangereux s’il est bien éduqué. C’est avant tout un géant au grand cœur.

Son poil est court et les experts estiment que la robe est soit noire, grise ou fauve. Il ne perd pas ses poils et il ne bave pas. C’est un chien très protecteur, mais il a besoin d’une bonne éducation ferme, mais sans violence. Il faut savoir canaliser son énergie et son instinct dominant. Le Cane Corso ne doit jamais prendre le dessus sur son maître.

C’est une race robuste et son espérance de vie est d’environ 12 ans. C’est un grand sportif, il a besoin de se dépenser plusieurs heures par jour. Il supporte difficilement la solitude. Comme toutes les races de chiens imposantes, le Cane Corso est un animal très gentil s’il est éduqué de façon responsable.

Quel est le caractère du Cane Corso ?

Il est réputé pour son attachement profond à ses proches et pour sa volonté inébranlable de les protéger. Cette race possède un instinct protecteur naturel qui en fait un excellent gardien et un compagnon fiable.

Malgré son allure intimidante, le Cane Corso est également connu pour sa douceur envers les membres de sa famille. Il est souvent décrit comme étant affectueux, aimant et sensible. Ce chien est capable de tisser des liens étroits avec ses propriétaires et il est souvent dévoué à leur bien-être.

Le Cane Corso se distingue également par son intelligence et sa capacité d’apprentissage. Il est généralement facile à dresser lorsqu’il est entre les mains d’un propriétaire compétent et cohérent. En raison de sa nature protectrice et de sa taille imposante, une socialisation précoce et une éducation appropriée sont essentielles pour canaliser son potentiel et garantir qu’il se comporte de manière équilibrée dans toutes les situations.