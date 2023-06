Il est tout à fait possible de remplacer la crème dans un plat par quelques cuillères de fromage blanc. Si vous faites attention à votre poids, que vous êtes intolérant au lactose, que vous n’avez pas de crème dans votre frigo, le fromage blanc est votre allié.

Cette alternative convient parfaitement à de nombreuses préparations, qu’elles soient sucrées ou salées. Le fromage blanc est un ingrédient aux multiples vertus.

Une saveur douce et onctueuse offerte par le fromage blanc

Le fromage blanc se marie parfaitement avec les œufs, le jambon, il sera très apprécié dans une quiche. Elle sera plus légère, plus facile à digérer. La crème ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes développent des allergies au lait de vache. On peut alors utiliser un fromage blanc au lait de chèvre.

Lorsque l’on souhaite alléger un plat, on peut utiliser une alternative, le fromage blanc, tarte aux poireaux, risotto, blanquette de veau, quiche. Vous n’avez pas de crème dans votre réfrigérateur, pas de panique, le fromage blanc s’adaptera à ces recettes. Dans les gâteaux, il remplace le beurre, les matières grasses.

Pour les plats passant au four, la ricotta est délicieuse. Avec sa consistance compacte, le skyr irlandais est parfait pour remplacer la crème.

Opter pour un fromage blanc maigre

Tout comme le yaourt, la crème, le fromage blanc s’utilise dans les mêmes quantités. Polyvalent, léger avec un petit goût acidulé, le fromage blanc est excellent pour la santé. Il a plus d’un tour dans son sac et il est bourré de qualité. Le fromage blanc est un incontournable du réfrigérateur. On pense souvent au fromage blanc comme dessert pourtant, il peut être utilisé dans bien des préparations.

Lisse, faisselle, avec plus ou moins de matières grasses, le fromage blanc est un ingrédient culinaire qui se prête à toutes les fantaisies. On compte 75 calories pour 100 g de fromage blanc à 3 % de matières grasses. Il est riche en eau. Le fromage blanc se hisse au top 3 des produits laitiers les plus riches en calcium. Il joue un rôle important pour la santé du squelette. C’est un incontournable en cuisine. Il va donner de la consistance aux sauces. Dans les bouchées apéritives, il sera délicieux.

Dans une mousse au chocolat, il deviendra délicieux. Dans une vinaigrette, une quiche, des beignets, une tarte aux légumes, pourquoi ne pas ajouter quelques cuillères de fromage blanc. C’est un vrai héritage culinaire. Le fromage blanc a été industrialisé à partir du 20e siècle.