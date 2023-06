Avoir une bonne literie est très important. Le sommeil est vraiment primordial pour avoir une bonne santé. Choisir un bon matelas, c’est l’assurance d’avoir des nuits réparatrices. Le bien-être quotidien est influencé par des nuits de qualité. Il existe sur le marché de nombreux types de matelas, tous n’ont pas la même utilité.

Il convient donc de se poser les bonnes questions quant à son choix. Le matelas latex est aujourd’hui très prisé, mais il reste assez onéreux. C’est d’ailleurs le modèle le plus coûteux du marché.

Les avantages du matelas en latex

Il existe deux types de matelas en latex, le synthétique, le naturel. Le modèle synthétique est composé de 20 % de latex naturel. Il résulte d’un procédé pétrochimique. Il n‘est pas écologique. Le matelas en latex naturel est composé quant à lui de sève d’hévéa. Il est éco-responsable. Il ne peut être caractérisé de naturel que s’il contient au moins 95 % de matières naturelles. L’option synthétique est plus abordable en termes de coûts en revanche, il n’est pas biodégradable.

Le matelas en latex naturel n’a subi aucun traitement chimique. Ce type de matelas est très apprécié des personnes aux besoins spécifiques : confort, durabilité, sommeil de qualité. C’est un matelas souple et ferme qui ne peut pas plaire à tout le monde.

Un grand confort avec un soutien ferme

Le matelas en latex naturel est vraiment très apprécié puisqu’il propose une bonne indépendance de couchage. Si vous dormez à deux, vous ne serez pas gêné par votre partenaire durant la nuit. La durabilité du matelas en latex naturel est un avantage certain. Il durera plus de 10 ans s’il est parfaitement entretenu et retourné très régulièrement. Pour le modèle synthétique, sa durée de vie est plus courte, environ 8 ans. Le latex possède une excellente aération, ce qui est parfait lorsque le dormeur transpire beaucoup.

C’est aussi le matelas idéal pour les environnements humides. Le matelas en latex naturel permet de dormir sur un produit sain qui respire. Il est anti-acariens, hypoallergénique, antibactérien.

Le matelas en latex naturel a la capacité très sympathique de s’adapter à toutes les morphologies. Il procure un confort incomparable. Pour un modèle de 140/190, il faut compter environ 1000 euros.

Certes le prix reste conséquent, mais vos nuits seront qualitatives, réparatrices. Vous vous lèverez le matin en forme et prêt à affronter la journée dans les meilleures conditions. Si vous préférez le confort, la durabilité, optez pour un matelas en latex naturel.