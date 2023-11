Le permis de conduire cible d’une arnaque redoutable, l’UFC-Que Choisir lance l’alerte

Le gouvernement, quant à lui, n’hésite pas à alerter sur les messages frauduleux dont les citoyens français sont victimes quotidiennement pour le permis de conduire.

Voyons de plus près ce que révèle l’UFC-Que Choisir sur cette arnaque liée aux permis de conduire et comment éviter de tomber dans le piège.

Une arnaque impliquant des faux changements de permis de conduire #

Selon l’UFC-Que Choisir, cette arnaque toucherait tous ceux qui possèdent un document en carton rose. Il y a quelques années, ce document avait un format commun dans tous les pays de l’Union européenne.

D’ici 10 ans, il deviendra en effet un format indispensable si l’on souhaite circuler librement au sein de l’UE.

Les forces de l’ordre considéreront alors que le permis de conduire papier ne sera plus valide.

C’est précisément sur cet aspect que les escrocs ont décidé de frapper. Pour extorquer de l’argent aux automobilistes, ils n’hésitent pas à envoyer des SMS ou des courriels leur demandant de remplacer leur ancien permis par la version électronique. En se faisant passer pour des fonctionnaires, ces derniers tentent ainsi d’usurper l’identité de certains citoyens français pour les inciter à payer pour un service inexistant.

Pourquoi cette arnaque est-elle si redoutable ? #

L’UFC-Que Choisir souligne que cette arnaque est particulièrement dangereuse en raison du large éventail de personnes susceptibles d’en être victimes. Tous les titulaires de permis de conduire en carton rose étant potentiellement concernés, le nombre de cibles potentielles est considérable.

Par ailleurs, ces escroqueries sont souvent habilement menées et très bien organisées, ce qui rend encore plus difficile leur détection et leur déjouement. De nombreux Français pourraient donc être tentés de céder face aux pressions exercées par les faux messages leur réclamant une mise à jour de leur permis de conduire.

Pas de panique : comment repérer et éviter cette arnaque #

Il existe heureusement des moyens de se protéger contre cette menace. Le Ministère de l’Intérieur a notamment indiqué : « Le permis de conduire rose en carton reste valide jusqu’au 19 janvier 2033. » Il est donc inutile de suivre les instructions données dans les SMS ou mails frauduleux qui prétendent le contraire.

En cas de doute, il est recommandé de contacter directement la préfecture ou la sous-préfecture dont on relève pour vérifier la validité de son permis de conduire. Par ailleurs, il convient de ne jamais transmettre d’informations personnelles ou de coordonnées bancaires à des interlocuteurs inconnus par mail ou SMS.

Enfin, il est essentiel de signaler tout message suspect aux autorités compétentes.

UFC-Que Choisir et le gouvernement invitent les Français à rester vigilants face à ce type de tromperie bien trop fréquent.

Comment réagir en cas d’arnaque ? #

Si l’on a malheureusement été victime de cette arnaque, il ne faut pas hésiter à porter plainte auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie la plus proche.

Il est également possible de signaler le fait sur le site internet-signalement.gouv.fr pour aider les autorités à agir contre les escrocs et prévenir d’autres victimes potentielles.

L’affaire du permis de conduire est un exemple parmi tant d’autres de ces arnaques qui visent les citoyens français au quotidien.

La vigilance et la prudence doivent être de mise pour éviter de tomber dans ce genre de piège tendu par des personnes mal intentionnées.

Restons alertes et protégeons-nous mutuellement pour lutter ensemble contre ces fraudes.