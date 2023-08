L’enfant en bas âge a besoin de contact pour se développer correctement. Le porte-bébé est idéal pour créer le lien d’attachement. Il présente de nombreux avantages. C’est incontestablement un accessoire à avoir dès l’arrivée de bébé à la maison. Les nourrissons sont faits pour être portés dès la naissance.

Ce sentiment de protection rassure l’enfant, le détend, le repose et comme par magie, les petits maux disparaissent. Utiliser un porte-bébé pour se balader en montagne est un bon moyen de joindre l’utile à l’agréable autant pour l’enfant que pour le porteur.

Le portage est bénéfique pour le développement de l’enfant

Des études ont démontré que les bébés qui étaient souvent portés avaient un développement physique, psychologique plus important. Un tel rapprochement est bénéfique pour le développement du cerveau de l’enfant. Il assure beaucoup de communication entre les parents, le nouveau-né.

L’enfant dans un porte-bébé se sent en sécurité. Le portage est sans contexte la transition idéale entre le ventre de maman et la découverte du monde extérieur. L’enfant dans un porte-bébé va s’intéresser à tout ce qui se passe autour de lui. Il est essentiel de bien choisir son porte-bébé. Il faut qu’il soit adapté à la morphologie de bébé, des parents. Les porte-bébés doivent être changés régulièrement à l’instar des sièges autos.

Des modèles adaptés pour les balades

Vous aimez beaucoup les randonnées en montagne. Emmener votre bébé est tout à fait possible pour les longues promenades. Le porte-bébé va alors prendre le relais de la poussette non pratique dans les sentiers escarpés. Le porte-bébé dorsal est parfait pour un enfant de 12 mois. Le modèle ventral est adapté dès la naissance.

Durant la balade, il y a de fortes chances que bébé s’endorme d’où la nécessité d’avoir un porte-bébé adapté, un modèle qui empêchera votre enfant de basculer sur les côtés. Les prix des porte-bébés varient en fonction des modèles, du confort, des accessoires, compris entre 90 et 130 euros pour un modèle de randonnée sans armatures, entre 100 et 130 pour un porte-bébé avec armatures.

Vous avez un bébé et vous souhaitez lui faire découvrir la nature, le porte-bébé est l’accessoire idéal pour l’emmener en randonnée en montagne. On peut randonner à tout âge et donc dès la naissance. Il suffit d’avoir un porte-bébé adapté afin que la balade soit un vrai plaisir pour tout le monde.