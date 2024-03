Les 10 scènes les plus mémorables de l’Univers Marvel qui n’étaient pas dans le script original

Elles sont le fruit de l’improvisation ou d’idées de dernière minute. Quelle scène improvisée vous a le plus marqué ?

Quand l’Improvisation Crée la Magie #

Dans l’envers du décor du Marvel Cinematic Universe (UCM), une réalité surprenante émerge : certaines des scènes les plus marquantes et mémorables n’étaient pas prévues dans le script. Elles sont le fruit de l’improvisation ou d’idées de dernière minute.

Un Univers qui Accepte l’Imprévu #

Bien que l’UCM soit connu pour sa planification minutieuse et sa narration à long terme, de nombreux moments clés de la franchise ont été en réalité improvisés. Malgré le fait que l’UCM prépare constamment son futur en introduisant de nouveaux personnages et histoires, ses acteurs ne sont pas contraints de suivre rigoureusement le script. Au contraire, à plusieurs reprises, l’improvisation a fourni des moments importants, hilarants ou émotionnels pour la franchise, des scènes qui ont non seulement été intégrées dans le film final, mais qui sont également devenues des éléments clés de la narration de l’UCM.

L’Imprévu au Service de la Narration #

Les exemples sont nombreux : du gag mineur dans Captain Marvel à l’irritation de Fury envers la modestie de Spider-Man dans Spider-Man: Far From Home, en passant par le moment émouvant de la mort de Spider-Man dans Avengers : Infinity War, tous sont le produit de l’improvisation.

Des moments plus légers, comme le faux malaise de Loki dans Thor : Ragnarok ou le moment gênant entre Stark et Parker dans Spider-Man : Homecoming, ont également été improvisés, ajoutant une touche d’humanité et d’humour à ces super-héros.

Le Rôle Central de l’Improvisation #

L’improvisation a également joué un rôle crucial dans la création de moments décisifs pour la franchise. Le plus emblématique est sans doute la réplique finale de Tony Stark dans Iron Man : « I am Iron Man« . C’était une improvisation de Robert Downey Jr., une fin surprenante qui a tellement enthousiasmé Kevin Feige qu’elle a été conservée dans le film.

Ces exemples illustrent à quel point l’improvisation a façonné l’UCM. Ils démontrent que même dans un univers aussi planifié et construit que l’UCM, il y a toujours de la place pour l’imprévu et la spontanéité, des éléments qui contribuent à rendre cet univers encore plus captivant et mémorable.