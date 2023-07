Les femmes ont depuis toujours craqué pour les talons hauts. Ils mettent la silhouette en valeur et apportent beaucoup de sensualité. Les femmes au fil du temps ont renoncé à porter des talons au profit des baskets. Entre 2014 et 2019, la vente des sneakers a augmenté de plus de 50 %.

Le Covid a imposé le télétravail à de nombreuses personnes, ce qui a accentué le déclin des escarpins. Les chaussures basses sont résolument plus confortables. Elles s’adaptent mieux à la vie moderne. Les femmes aujourd’hui optent pour des baskets, car elles facilitent leur quotidien.

Une histoire de séduction

Les talons depuis toujours ont parcouru les âges, les usages, les modes. Ils ont suscité un grand intérêt chez les hommes au temps des rois. En Égypte ancienne, les talons étaient portés par les hommes comme chaussures de travail. Sous Louis XIV, les talons mettent en valeur les mollets des hommes alors considérés comme très sensuels. Les talons ont été imposés aux femmes au fil du temps.

Ils sont perçus comme objets de séduction, de désir, de pouvoir. Ils sont souvent liés au fétichisme. En 2023, les femmes marchent à plat, elles préfèrent les baskets, les mules fantaisie, les sabots, les ballerines, les mocassins.

Un plaisir pour les pieds à ne pas négliger !

Les chaussures sont des accessoires très importants. Ils contribuent grandement au look. Aujourd’hui, les talons ne sont plus de mise. Les chaussures plates les ont remplacées avantageusement. Les mocassins font toujours leur petit effet avec leur semelle crantée. Les mules sont très tendance tout comme les ballerines à brides. Le sabot fait son grand retour, pratique, confortable, il s’invite dans le dressing cette saison. Mais la grande gagnante reste la basket.

Elle est sans contexte la chaussure la plus portée. Les femmes les apprécient, car elles se déclinent en différents modèles, catégories, styles. Les marques ont surfé sur la vague et proposent des modèles toujours plus tendance. On retrouve les baskets aux pieds de toutes les générations. Certaines femmes les collectionnent comme de vrais objets d’art. Elles peuvent en détenir plus d’une centaine de paires. Avec l’émergence des réseaux sociaux, la mode a encore évolué.

Aujourd’hui, nombreux sont les internautes qui partagent leurs goûts en ligne. Les baskets sont devenues des accessoires privilégiés. Elles ne sont plus réservées aux terrains de sport. Les baskets sont devenues des icônes qui s’invitent dans tous les dressings.