Les risques de l’herbe à chat pour les lapins : conseils de jardinage sécuritaire

Nos adorables compagnons à poils, à la fois agités et câlins, nous apportent beaucoup de joie.

L’herbe à chat, un danger méconnu #

Cependant, nos amis lapins peuvent également faire face à des dangers inattendus, notamment dans notre jardin. Un des dangers potentiellement omniprésents : l’herbe à chat. Connue pour ses bienfaits sur le comportement des felins, cette herbe peut s’avérer dangereuse pour nos lapins.

Nature et risques de l’herbe à chat #

Appelée aussi Cataire, l’herbe à chat est une plante de la famille des Lamiacées, couramment utilisée comme répulsif naturel contre les moustiques. Cependant, pour nos doux lagomorphes, ingérer cette herbe peut provoquer des troubles digestifs graves. Suite à nos tests et à divers avis de vétérinaires, il ressort que cette plante peut causer une irritation de l’estomac, voire une intoxication. En comparatif avec d’autres plantes, elle reste parmi les plus dangereuses pour ces animaux.

Mais alors, comment éviter que nos animaux n’ingèrent cette herbe ? Quelques mesures simples peuvent être mises en place. Premièrement, contrôlez régulièrement votre jardin et identifiez les zones où pousse l’herbe à chat. Ensuite, supprimez cette dernière ou barrez l’accessibilité à ces zones pour vos lapins. Le meilleur moyen reste cependant de disposer d’un enclos pour vos animaux, leur permettant de gambader sans risque. Dans le choix de cet enclos, privilégiez ceux qui:

Ont une base solide pour empêcher le lapin de creuser et de s’échapper

Disposent d’un toit pour protéger de l’intrusion d’autres animaux

Sont spacieux pour offrir un grand espace de jeu

Sont aisément transportables pour pouvoir déplacer l’enclos selon le besoin

Risques de l’herbe à chat : synthèse et prévention #

Nos lapins sont des êtres précieux et leur sécurité doit être notre première préoccupation. Il est donc crucial d’effectuer une vérification minutieuse de notre jardin afin de déterminer la présence d’herbe à chat. Pour ce faire, n’hésitez pas à faire appel à un expert en jardinage, qui saura vous guider de manière efficiente et sécurisée. Gardez toujours à l’esprit que la prudence est la mère de la sagesse, et qu’un simple contrôle peut sauver la vie de nos amis à poils.

Tableau récapitulatif #

Herbe à chat Risques pour les lapins Prévention Cataire Troubles digestifs, irritation de l’estomac, intoxication Contrôle du jardin, suppression de l’herbe, enclos sécurisé