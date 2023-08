Les œufs sont des produits très utilisés en cuisine. On a tendance à jeter les coquilles, oubliez ce geste et conservez-les. Elles sont d’une grande utilité au jardin comme à la maison en engrais ou en protection efficace contre les limaces, les escargots.

Les coquilles d’œufs permettent aussi d’équilibrer le PH du compost, car elles contiennent du calcium. Vous pouvez les utiliser directement broyées au pied de vos plantes qui apprécient le calcium comme les tomates, les carottes, les choux, les haricots, la sauge.

Pour protéger vos plantes

Au jardin, les rampants détruisent les récoltes, les plants, les semis. Afin que les limaces, les escargots s’éloignent de vos plantations, vous pouvez utiliser des coquilles d’œufs pour les repousser. On peut aussi se servir des demi-coquilles pour faire des semis. Elles se transformeront en mini godet pour faire des boutures.

Pour réduire les coquilles en poudre, il faut bien les laisser sécher puis les passer au robot ou les écraser au pilon. Une poignée dans du compost ou au pied de chaque plante est idéale. Les coquilles d’œufs doivent absolument être recyclées. C’est un excellent engrais naturel, un répulsif à limaces, un booster pour le compost. Ne jetez plus les coquilles d’œufs, ce serait dommage de passer à côté de leurs nutriments.

95 % de calcium

Lorsque l’on prépare une recette, on utilise les œufs et on se débarrasse des coquilles, c’est une grave erreur. Elles sont une source de calcium étonnante. Vous pouvez les utiliser au jardin, à la maison. Pour faire un engrais pour les tomates, les coquilles d’œufs les feront pousser plus vite. C’est un formidable engrais naturel. On peut donner aux poules des coquilles broyées. Elles produiront de meilleurs œufs et plus durs.

Les poules ont besoin de calcium pour rester en bonne santé. Les coquilles séchées sont aussi un bon remède de grand-mère pour calmer les irritations, les démangeaisons. Mettez dans un bocal du vinaigre blanc et des coquilles d’œufs, laissez trois ou quatre jours et filtrez. Les coquilles d’œufs écrasées nettoieront efficacement vos canalisations.

Pour éloigner les chats de vos plates-bandes fleuries, éparpillez une bonne couche de coquilles d’œufs, ils n’apprécieront pas cette texture et s’éloigneront. Ne jetez plus vos coquilles d’œufs, elles sont très utiles à la maison, au jardin.