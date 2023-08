L’apprenti conducteur est soumis à certaines règles particulières. Lorsqu’il apprend la conduite, il doit respecter les mêmes limitations de vitesse que les jeunes conducteurs en période probatoire. L’apprenti conducteur doit apposer sur le véhicule un disque de conduite accompagnée à l’arrière du véhicule.

En cas de non-respect de cette règle, il encourt une amende de 22 euros. Ce disque peut s’acheter dans les rayons autos, sur Internet ou via une auto-école.

Le disque de conduite accompagnée, un indispensable

Ce produit reste peu onéreux, comptez quelques euros pour l’obtenir. Il existe différents modèles, adhésif en plastique souple, il se colle sur la carrosserie, magnétique, il se pose et se retire aisément, électrostatique, il se colle et se décolle rapidement. Le disque se place idéalement à l’arrière du véhicule, en bas et à gauche. Il ne doit pas cacher la plaque d’immatriculation. Il est important de bien choisir le disque selon le type de la voiture. La conduite accompagnée est très utile.

Elle prépare le candidat au passage du permis. Aujourd’hui, de nombreux jeunes optent pour cette solution. Quel que soit le modèle choisi, n’oubliez pas de bien positionner le disque de conduite accompagnée. Vous pourrez le retirer une fois le permis obtenu.

Les avantages de la conduite accompagnée

Passer son permis de conduire dans le cadre de la formule de conduite accompagnée comporte de multiples avantages. Pourquoi ne pas vous laisser convaincre ? Les jeunes qui commencent avec cette formule peuvent le faire dès la seconde. Ils pourront étaler les heures de conduite sur plus de trois ans.

Cela va les familiariser avec le Code de la route, la conduite, les réflexes. La conduite accompagnée permet une meilleure réussite du permis de conduire. Les jeunes sont les premières victimes de la route, plus de 550 en 2019 selon la sécurité routière. C’est souvent dû à un manque d’expérience. La conduite accompagnée est donc très utile si elle est bien menée. Le jeune pourra s’exercer sur tous types de routes, de jour, de nuit, par mauvais temps. Les assureurs aiment la conduite accompagnée et ils le font savoir en proposant des réductions sur le coût de l’assurance auto.

Cet apprentissage anticipé donne de très bons résultats. La réussite du jeune dépend de l’investissement, des capacités du parent. Le logo de la conduite accompagnée doit être apposé correctement sur le véhicule.