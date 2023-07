Optez pour une retraite spirituelle, c’est se mettre à l’écart durant quelques jours loin du bruit. La retraite spirituelle est accessible à tous, pour les croyants ou non, les jeunes, les couples, les personnes seules. Vous serez accueilli avec bienveillance, et cela quel que soit votre cheminement spirituel.

Envie de faire une pause, vous vivez une période sentimentale, professionnelle difficile, avez-vous pensé à la retraite spirituelle ?

Une parenthèse pour reprendre son souffle avec une retraite spirituelle

On est tous au moins confrontés à une vie compliquée, une société qui nous sollicite énormément. On a besoin parfois de faire le point sur sa vie, de changer de rythme, de réfléchir, la retraite spirituelle est alors tout indiquée. C’est une façon de se retirer de son cadre habituel pour y revenir en meilleure forme physique et mentale.

On peut ressentir à différents moments de sa vie le besoin de faire une retraite spirituelle : un état émotionnel, un épuisement. On peut aussi partir en retraite spirituelle sans cause particulière. Quel que soit l’âge du participant, elle reste une parenthèse qui permet de se ressourcer. Depuis des milliers d’années, la retraite spirituelle est pratiquée. Les monastères, les abbayes sont des lieux propices à la méditation.

Que fait-on durant une retraite spirituelle ?

Les participants peuvent assister aux différentes messes, mais ce n’est pas obligatoire, vous êtes libre. Néanmoins, entendre chanter les moines reste des moments enrichissants et apaisants. On peut aussi sortir du monastère, du centre spirituel et profiter de la nature pour réfléchir, méditer.

On peut assister à des cours de yoga, prendre les repas avec les moines. Pour une vraie remise en forme du corps et de l’esprit, la retraite spirituelle est depuis quelques années une opportunité pour faire le vide, elle a le vent en poupe. Tout le monde a déjà ressenti le besoin de s’évader du quotidien pour se ressourcer, pour goûter au silence.

La retraite spirituelle, c’est l’occasion de faire le point sur sa vie, de se recentrer sur l’essentiel. Il existe en France différents lieux où l’on peut vivre une retraite spirituelle de qualité. Pour commencer, un séjour de trois jours est conseillé. À partir de 300 euros, vous vivrez une expérience unique.

Tout est compris : l’hébergement, les activités, les repas. Certains séjours plus longs peuvent coûter jusqu’à plus de 2000 euros. C’est peut-être un cadeau à mettre au pied du sapin ?

Le Covid a poussé les Français à faire une retraite spirituelle !

Avec les trois années qui viennent de s’écouler, le moral des Français n’est clairement pas celui escompté. Difficile d’envisager la vie personnelle ou professionnelle dans ces conditions. Ils sont nombreux à connaître le burn-out ou encore l’épuisement physique. En effet, la crise économique et le Covid ont clairement laissé des traces et cela ne semble pas terminé.

Au vu de l’inflation qui est en train de se dessiner, il y a de grandes chances pour que le moral des Français soit impacté dans les prochains mois. C’est pour cette raison que la retraite spirituelle est efficace. Elle est simple et elle vous permet aussi de vous vider l’esprit afin de partir sur de nouvelles bases beaucoup plus sereines.

Bien sûr, la retraite spirituelle en France, en Inde ou ailleurs n’est pas le remède efficace à 100 %, mais vous pourrez peut-être vous retrouver le temps d’un séjour et cela peut être assez sympathique. Prendre soin de son physique n’est pas suffisant, il faut aussi se concentrer sur son moral surtout lorsqu’il est en berne à cause des faits sociétaux.

Prenez un peu de temps pour vous-même le temps d’une randonnée, cela sera bénéfique !

Prix d’une retraite dans un monastère

Si vous avez l’intention de suivre nos conseils et de partir en retraite, vous devez forcément vous attarder sur le coût. Ce dernier dépend de plusieurs facteurs à savoir la destination, les activités ainsi que la durée du séjour. Il est alors conseillé pour savoir combien coute une retraite spirituelle de demander un devis.

Vous partagez votre projet et un professionnel pourra vous proposer un itinéraire de qualité qui répondra à l’ensemble de vos attentes. Que ce soit à Bali sur l’île des Dieux, en Inde ou encore au Népal, vous pourrez profiter du pays de la méditation. Tout en étant au pied de l’Himalaya, vous aurez un paysage à couper le souffle. Vous partirez à la découverte de Bouddha et de ses enseignements tout en savourant son enfance lorsqu’il était encore Siddhârta Gautama.

Notre planète est merveilleuse, elle dissimule de nombreuses beautés qui méritent votre attention. Vous pourrez alors les découvrir et les savourer grâce à une telle retraite spirituelle. Vous devrez prévoir plusieurs centaines d’euros pour un tel séjour dans des lieux magiques et reposants. Il serait dommage de ne pas boucler vos valises dès maintenant afin de partir en Inde !

Quel est le prix d’une retraite dans un monastère ?

Le coût d’une retraite dans un monastère peut varier largement en fonction de divers facteurs. L’emplacement du monastère, la durée de la retraite, le type d’hébergement proposé et les services inclus sont tous des éléments qui influencent le coût global.

De nombreux monastères, en particulier ceux de traditions chrétiennes et bouddhistes, offrent des retraites à prix modéré, voire gratuitement, afin de permettre à tous de bénéficier de cette expérience spirituelle. Cependant, ils demandent souvent des dons, généralement appelés « dâna », pour soutenir leur fonctionnement. Ces dons sont à la discrétion de chacun, mais une contribution d’environ 20 à 50 euros par jour est généralement suggérée.

Il existe également des retraites monastiques plus « luxe », offrant des logements confortables, des repas gastronomiques et une variété d’activités annexes comme le yoga ou la méditation guidée. Ces retraites peuvent coûter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros pour une semaine.

Il faut noter que l’expérience d’une retraite dans un monastère n’est pas uniquement quantifiable en termes financiers. La valeur spirituelle et émotionnelle que l’on retire d’un tel séjour est inestimable et peut apporter une paix et une clarté qui transcendent le coût monétaire.