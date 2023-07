L’Islande est comme vous le savez peut-être située entre le Groenland et la Norvège. Elle est par contre juste au sud du cercle polaire arctique. L’Islande abrite plus de 340 000 habitants. Elle est connue pour ses paysages volcaniques. C’est l’une des régions Européenne les plus froides.

L’Islande connaît un climat très variable. Il serait dommage de ne pas profiter de toutes les splendeurs de ce pays d’où l’intérêt de bien choisir la période pour la visiter. Aimez-vous l’hiver, les journées douces d’été ?

Visitez l’Islande, mais en quelle saison ?

Si vous appréciez tout particulièrement le charme de l’hiver, l’Islande va vous combler. Elle offre des paysages de carte postale. Préférez un départ en octobre ou en mars si vous redoutez le froid. De nombreuses personnes choisissent l’Islande au printemps ou à l’automne, c’est un bon compromis.

Les températures sont douces, mais les précipitations peuvent être abondantes. Il convient de prévoir dans vos valises des bottes, un imper, un parapluie. Lorsque l’on choisit l’Islande l’été, il ne faut pas s’attendre à des canicules. Les températures n’atteignent que très rarement les 20° dans les terres. Vous pourrez bénéficier de nombreuses activités si vous choisissez l’Islande comme destination de vacances, randonnées, festivals, visites. L’Islande est un pays où l’on fait la fête.

Un territoire sauvage, mais accueillant

Le premier dimanche du mois de juin est celui des marins. Vous pourrez assister à des courses, déguster des spécialités locales comme le hareng frit, les fruits de mer. Le 17 juin, c’est la fête nationale et c’est le jour le plus long de l’année, la nuit ne se couche pratiquement pas. Le premier week-end d’août est férié, tout est fermé. Les fêtes de fin d’année sont exceptionnelles en Islande, il serait dommage de passer à côté du Nouvel An, de Noël dans ce pays.

Que vous soyez en famille, entre amis, n’hésitez pas à profiter de cette saison pour admirer le charme de l’Islande. Si vous aimez les températures agréables, l’été reste la meilleure période. Entre le mois d’octobre et avril, on peut assister à de magnifiques spectacles, les aurores boréales.

Si vous êtes en famille, l’été s’avère être la période la plus indiquée. Vous pourrez faire des randonnées sur les glaciers, optez pour un bain dans une source chaude. Les fjords de l’est de l’Islande sont à couper le souffle.