Il est aujourd’hui très utilisé par les particuliers pour chauffer les logements. Les poêles à bois sont très tendance. Il est important de connaître certains dispositifs de sécurité. Vous aimez regarder le bois brûler dans le poêle, sa chaleur douce et enveloppante.

Pour une utilisation en toute sécurité, il faut appliquer quelques petites astuces. Les enfants ne doivent pas pouvoir s’approcher du poêle. Première possibilité, l’installation d’une grille de sécurité autour du foyer, c’est très efficace.

Pour un intérieur très sécurisé, choisissez une protection pour bébé

Vous avez décidé d’installer un poêle à bois dans votre logement. Si vous avez des enfants en bas âge, vous devez à tout prix prévoir une protection efficace. Les enfants n’ont pas toujours conscience de la température de la porte du poêle à bois. Elle peut atteindre plus de 300 °C lorsque le poêle est en fonctionnement. Le moyen le plus simple est d’installer un pare-feu. Il existe des modèles divers et variés dans le commerce.

Les particuliers qui ont des enfants en bas âge sont souvent réticents à installer un poêle à bois dans leur logement. Ils craignent en effet les risques d’accident. Il existe heureusement des astuces comme l’installation d’une grille spécifique pour les poêles à granulés.

Ils sont très prisés notamment pour leur pouvoir de chauffe élevé, leur faible impact environnemental.

Ne pas négliger les inconvénients du poêle à bois

Avant de valider votre achat, il ne faut pas oublier certaines obligations. Pour les familles avec enfants, des animaux de compagnie, des incidents peuvent survenir lors du fonctionnement du poêle à bois. Vous pouvez limiter les risques en installant simplement une grille de protection. La vitre du foyer du poêle peut rester très chaude quelques heures après l’arrêt de l’appareil. Les enfants curieux peuvent s’approcher du poêle et se brûler gravement. Les animaux de compagnie peuvent aussi subir des dommages à cause de l’air chaud qui se dégage, d’où la nécessité de prévoir une protection efficace. La grille permet d’optimiser la sécurité de toute la famille.

C’est un grillage en inox ou en acier que l’on installe tout autour de la porte vitrée du poêle. Les barreaux sont très étroits, ce qui empêche les enfants d’y glisser leurs petites mains. Pour une grille de protection, prévoyez un budget d’environ une centaine d’euros.

La barrière de protection est l’équipement indispensable si vous avez des enfants en bas âge. Il est essentiel d’opter pour un produit homologué et aux normes en vigueur.