Le parfum revêt un côté précieux. C’est un produit que l’on aime recevoir, offrir. On le porte tous les jours ou durant les grandes occasions. Le parfum rend plus beau, plus attirant, plus séduisant, plus féminine.

Il y a tellement de raisons pour utiliser un parfum. Il se décline sous différentes formes, eau de toilette, de cologne, parfum. Il donne une apparence soignée, sophistiquée, élégante. C’est un bon moyen pour séduire. On se parfume souvent lors d’un tête-à-tête amoureux, un rendez-vous important.

Le parfum, un produit de séduction

Certains parfums sont plus célèbres que d’autres. Chanel n° 5 était le préféré de Marylin Monroe, elle ne dormait jamais sans son parfum. Il évoque la féminité par excellence. Aujourd’hui, cette fragrance se vend toujours aussi bien. Il est très prisé des femmes, c’est un vrai outil de séduction.

Le parfum, c’est une signature. Il reflète la personnalité. Au même titre que les soins du visage, le parfum fait partie intégrante de la routine beauté. Il est invisible, mais il fait tourner les têtes, chavirer les cœurs. On n’oublie jamais un parfum. En se parfumant, on se sent immédiatement plus séduisant, irrésistible. Au fil des années, il est devenu une signature olfactive qui stimule la curiosité, le désir. Comment ne pas succomber à un parfum envoûtant ?

Des senteurs inoubliables

Opium d’Yves Saint Laurent, Angel de Thierry Mugler sont des parfums sucrés, gourmands. Ils sont très appréciés des femmes aujourd’hui. Ils sont dans les tops des ventes en parfumerie. Magie Noire de Lancôme, La vie est belle de Lancôme avec leurs notes fruitées, douces sont très prisés. Coco Chanel n’avait pas hésité à partager qu’une femme sans parfum était clairement une femme sans aucun avenir.

Aujourd’hui, les parfumeurs mettent au point des fragrances toutes plus exquises les unes que les autres. Certains ont plus de succès que d’autres. Des fragrances comme le n° 5 de Chanel ou Opium de Saint Laurent, Angel de Mugler, j’adore de Dior, la petite robe noire de Guerlain, l’Interdit de Givenchy sont de véritables objets de désir.

Les parfums sont très appréciés des femmes, mais aussi des hommes. Chaque année plus de 200 parfums sont lancés sur le marché, mais tous ne survivent pas. Le parfum le plus vendu au monde reste Chanel n°5 , il doit son succès à Marylin Monroe.