Rajeunissez votre style : 6 coupes de cheveux idéales pour paraître plus jeune

Ces styles tendance et modernes redonneront du pep’s à votre look.

Allégez vos cheveux avec une coupe courte et moderne #

La première astuce pour rajeunir son visage est de choisir une coupe courte. En effet, les cheveux longs peuvent parfois alourdir le visage. Une coupe au-dessus des épaules donnera un aspect plus léger et frais. Optez pour une coupe pixie ou un carré court dynamique pour un effet optimal.

Coupe pixie #

La coupe pixie est une coiffure très tendance qui peut convenir à tous types de visage. Elle se caractérise par des cheveux courts sur la nuque et les côtés, et un peu plus longs sur le dessus. Cette coiffure apporte du volume et met l’accent sur les traits du visage. Vos pommettes seront mises en valeur, créant ainsi un effet rajeunissant.

Carré court #

Le carré court est un autre choix intéressant pour ceux qui souhaitent adopter des coupes de cheveux idéales pour paraître plus jeune. Il s’agit d’une coupe aux lignes droites et nettes, juste au-dessus des épaules et souvent agrémentée d’une petite frange. Cette coiffure apporte du dynamisme et de la modernité à votre look, tout en dégageant le visage.

Adoptez un volume maîtrisé dans votre coiffure #

Avoir une belle chevelure volumineuse est un signe de jeunesse. Malheureusement, avec l’âge, les cheveux ont tendance à s’affiner et perdent en densité. Pour retrouver ce volume tant désiré, optez pour une coupe dégradée ou un carré boule.

Coupe dégradée #

La coupe dégradée consiste à réaliser des étages de différentes longueurs dans vos cheveux. Cette technique permet d’apporter du mouvement et de la légèreté à votre coiffure. Il existe différents types de coupes dégradées : asymétriques, effilées, etc. A vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux.

Carré boule #

Le carré boule est également une très bonne option dans notre liste de coupes de cheveux idéales pour paraître plus jeune. Rond et structuré, il donne un effet « bouffant » à la chevelure et encadre joliment votre visage. Optez pour une version souple et floue avec des mèches effilées pour un résultat encore plus moderne et féminin.

Tentez la frange pour un regard pétillant #

Ajouter une frange à votre coiffure peut avoir un impact significatif sur votre style. En effet, elle encadre votre visage et habille instantanément le regard. La frange peut s’adapter à toutes les coupes de cheveux : longues, courtes, bouclées ou lisses.

Frange droite #

La frange droite est un choix audacieux qui apportera de la structure à votre coiffure. De plus, elle masquera vos petites rides du front pour un effet immédiat anti-âge. Veillez néanmoins à choisir une longueur adaptée à votre morphologie pour ne pas alourdir votre visage.

Frange effilée #

La frange effilée est une alternative plus légère à la frange droite. Elle présente l’avantage d’être facile à porter et de nécessiter peu d’entretien au quotidien. Cette option conviendra particulièrement aux personnes ayant des cheveux fins ou un grand front.

Dynamisez votre look avec une coupe asymétrique #

L’une des clés pour paraître plus jeune est d’afficher un style moderne et dynamique. Pour cela, rien ne vaut une coupe asymétrique ! Ces coiffures originales offrent un contraste entre différentes longueurs, créant un effet de mouvement et de vitalité.

Carré asymétrique #

Le carré asymétrique se caractérise par une longueur différente entre deux côtés du visage. Souvent associée à une mèche plus longue d’un côté, cette coupe est très tendance et vous assurera un style rajeuni. Si vous avez des cheveux bouclés, préférez une coupe moins marquée pour ne pas écraser votre volume.

Coupe courte asymétrique #

La coupe courte asymétrique est idéale pour celles qui veulent oser quelque chose d’audacieux et original. Cette coiffure se compose de mèches plus longues sur un côté du visage et courtes sur l’autre côté. Elle apporte du caractère à votre look et sera parfaite pour ceux qui souhaitent affirmer leur personnalité.

Apportez de la douceur avec les ondulations naturelles #

Enfin, n’oubliez pas que des chevelures souples et naturellement ondulées donnent un air juvénile et décontracté. Pour cela, optez pour des coupes adaptées à ce style : le wavy ou la coupe bohème.

Le wavy #

Le wavy est un style de cheveux légèrement ondulés, très en vogue actuellement. Il vous donnera un look frais et jeune sans effort. Vous pouvez obtenir ces ondulations grâce à différents outils : fer à friser, bigoudis ou même en dormir avec des tresses.

Coupe bohème #

La coupe bohème est une autre option pour celles qui recherchent des coupes de cheveux idéales pour paraître plus jeune. Ce style mixe la coupe dégradée avec des mèches irrégulières et légères. Vos cheveux auront alors un aspect décontracté et romantique qui vous fera gagner quelques années en apparence.

Alors, n’attendez plus pour choisir la coupe de cheveux idéale pour paraître plus jeune. Osez des changements audacieux et portez-les avec assurance. Vous verrez que les compliments ne tarderont pas à arriver !