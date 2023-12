Révolutionnez votre look : 5 coiffures tendance qui vont dominer cette année

Ces styles inspirants sont parfaits pour vous aider à réinventer votre style. Découvrez les cinq coiffures qui vont dominer cette année et révolutionnez votre look !

La frange éffilée : une véritable métamorphose #

Si vous cherchez un changement radical, optez pour une frange effilée. Ce style est idéal pour donner un coup de pep’s à votre visage, tout en ajoutant un effet pop aux yeux. De plus, ce type de frange s’adapte à tous les types de cheveux : épais, fins, lisses ou bouclés. Alors pourquoi ne pas oser une frange éffilée pour créer un look moderne ?

Les types de franges effilées possibles #

N’hésitez pas à personnaliser votre frange selon vos envies et votre morphologie. Parmi les différentes options, on retrouve la frange courte et effilée, la frange longue et légèrement éfilée, et même la frange asymétrique pour un effet encore plus audacieux.

Le chignon déstructuré : simplicité et élégance #

Une autre coiffure tendance qui va dominer cette année est sans doute le chignon déstructuré. Il est à la fois pratique et élégant, parfait pour les femmes pressées qui souhaitent garder un style chic en toutes circonstances. Ce chignon est réalisé en laissant quelques mèches libres pour un effet décoiffé et glamour. Une coiffure idéale pour celles qui recherchent à la fois praticité et sophistication.

Pourquoi adopter le chignon déstructuré ? #

Ce type de chignon met en valeur toutes les morphologies de visage, notamment les visages ronds ou ovales. De plus, il se réalise rapidement et convient aussi bien aux cheveux courts qu’aux cheveux longs.

L’effet volume : donnez du relief à vos cheveux ! #

Rien de tel que de donner une sensation de volume à vos cheveux pour créer un look tendance cette année. En effet, des cheveux gonflés et volumineux peuvent accentuer votre allure, quelle que soit leur longueur !

Offrez-vous une chevelure de rêve en optant pour l’effet volume, qui peut être obtenu par différentes techniques, comme les boucles naturelles, les ondulations glamours ou encore les coiffures vaporeuses.

Tout savoir sur l’effet volume : #

Miser sur l’effet volume permet d’éviter l’aspect plat et fatigué souvent associé aux cheveux fins. Il ajoute du caractère à votre coupe et met en valeur l’ensemble de votre visage.

Le messy bob : adoptez un look audacieux avec personnalité #

Le messy bob est sans aucun doute l’une des coiffures tendance qui vont dominer cette année. Il donne une allure décontractée et pleine d’assurance à celles qui le portent, tout en offrant une variété de style selon sa longueur et son effet.

Envie d’un bob légèrement déstructuré ? Optez pour un messy bob sur cheveux mi-longs. Si vous préférez une coupe plus courte mais toujours avec du caractère, alors laissez-vous tenter par un messy bob court et asymétrique.

Les avantages du messy bob : #

Ce type de coiffure est idéal pour sublimer tous les genres de visages et s’adapte parfaitement aux différentes natures et textures de cheveux. De plus, il requiert peu d’entretien et offre un look unique.

Les accessoires : apportez une touche finale à votre coiffure ! #

Enfin, n’oubliez pas que la réussite d’une coiffure tendance réside aussi dans l’utilisation judicieuse d’accessoires. En 2023, les barrettes et autres bijoux de cheveux occupent une place importante pour venir agrémenter vos coupes phares.

Optez pour des accessoires discrets ou audacieux, selon vos envies et vos tenues, pour ajouter une petite dimension supplémentaire à vos looks.

Accessoire incontournable : la barrette effect #

Parmi les accessoires phares de cette année, on retrouve la barrette effect : une simple barrette métallique pour attacher vos cheveux tout en créant un look chic et épuré.

Embellissez votre coiffure avec ces cinq styles de coiffures tendance qui vont dominer cette année. Il ne vous reste plus qu’à choisir celle qui correspond le mieux à votre personnalité et à votre style !

