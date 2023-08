Perdre des kilos superflus n’est pas une tâche facile. Pour nous aider, il existe sur le marché des tas de régimes, des produits censés nous faire maigrir rapidement, mais est-ce toujours efficace ? Les pilules Phenq font partie des gélules composées d’ingrédients naturels qui font aujourd’hui parler sur Internet.

C’est un complément alimentaire conçu et fabriqué par Wolfson Brands Limited, l’un des acteurs en vogue du secteur. La pilule Phenq est présentée comme un brûleur de graisse puissant.

Phenq agit comme un coupe-faim

Ce complément alimentaire serait capable de s’attaquer à la graisse la plus tenace, de faire perdre quelques kilos. Cette pilule réduirait la faim, l’envie de grignoter entre les repas. Le site officiel annonce que plus de 190 000 clients seraient satisfaits. Des photos avant et après restent assez convaincantes. Les produits minceur sur le marché sont extrêmement nombreux, mais sont-ils toujours de qualité, sans danger pour la santé ?

Phenq est composé de six ingrédients naturels, ce qui en ferait un produit sans danger pour l’utilisateur. Dans Phenq, il y a de la caféine, du capsicum, de la pipérine, de la niacine. Tous ces éléments combinés entre eux permettraient d’accélérer le processus de perte de poids. Des études auraient la particularité de montrer l’efficacité de ce produit.

Les précautions pour utiliser Phenq convenablement

Il convient de bien respecter la posologie de ce complément alimentaire afin d’éviter tout effet secondaire comme des maux de têtes, des problèmes digestifs, des troubles du sommeil. Chaque boîte contient 60 gélules soit un mois de traitement à raison de 2 gélules par jour. Une cure de deux mois selon le fabricant est nécessaire pour donner des résultats visibles. La critique qui revient le plus souvent est le goût.

Phenq est en effet mauvais en bouche. Cette pilule est réservée aux plus de 18 ans, elle est déconseillée aux femmes enceintes, allaitantes, aux personnes souffrant de diabète. Vous ne trouverez pas ce produit en pharmacie, en grande surface, vous ne pourrez l’acheter qu’en ligne sur le site officiel au prix de 69,99 euros pour 60 gélules.

Pour que Phenq marche, il faut aussi l’intégrer dans un programme minceur complet. Vous pouvez vous faire aider d’un nutritionniste. Sur les forums, les articles de presse, impossible de passer à côté de cette pilule très populaire. Même si les marques ont tendance à survendre leurs produits, il semblerait que Phenq marche. C’est un produit intéressant.