Lorsque l’on évoque la montagne, on l’associe le plus souvent à la neige, le froid, une station de ski alors qu’en été la station de Morzine est incroyable. Elle est située à mi-chemin entre le lac Léman et le Mont Blanc à plus de 1000 mètres d’altitude. C’est un petit village niché dans un écrin de verdure.

Si vous recherchez l’authenticité, le charme, venez passer quelques jours de vacances à Morzine cet été, vous ne regretterez pas. Vous serez conquis par ses chalets, ses toits en ardoises, sa douceur de vivre.

La location à Morzine offre une expérience unique

Venir à Morzine l’été, c’est profiter de toutes les activités de plein air : randonnées, nager dans les lacs, lézarder au soleil, sports extrêmes. Si vous venez en famille, les enfants pourront profiter d’occupations géniales comme la pêche, la trottinette, la natation, le trekking avec les ânes. Les adultes quant à eux s’adonneront au parapente, vols de montgolfière, yoga, via ferrata. Les Alpes offrent une sensation extraordinaire pour tous ceux en quête de liberté, de nature.

Morzine dispose d’une centaine de kilomètres de sentiers de randonnées. Vous pourrez choisir votre niveau de difficulté. Vous pourrez aussi utiliser les téléphériques pour accéder aux zones les plus reculées et peut-être repérer des animaux sauvages. Morzine est l’endroit idéal pour passer de belles vacances d’été.

Une station très populaire

Morzine est très prisée par les familles. C’est un lieu touristique qui a beaucoup de succès en été. Les amateurs de vélo découvriront de nombreux itinéraires aux alentours de la station. Les familles auront l’opportunité de se lancer dans le canyoning et explorer les cours d’eau pour des moments inoubliables. L’espace aquatique du parc des Dereches à Morzine est idéal pour les familles, toboggan, aires de jeux.

C’est l’endroit parfait pour se rafraîchir, pour se détendre. Les enfants se régaleront à l’Indian Parc pour une aventure accrobranche et vivre de belles sensations fortes. Par un jour de pluie, pourquoi ne pas tester l’escape game, car deux salles sont disponibles ? Morzine en été, c’est le soleil, la détente, la découverte, la nature, les beaux lacs, vous en prendrez plein les yeux. La station accueille chaque été de nombreux évènements sportifs. C’est un charmant village niché au cœur des Alpes.

C’est clairement la destination la plus réjouissante pour tous les amateurs de sports en plein air. Cet été, pourquoi ne pas réserver un logement à Morzine et découvrir des panoramas spectaculaires ?