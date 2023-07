Le four est un élément important dans une cuisine, il est quasi indispensable pour réaliser toutes sortes de recettes. L’entretien doit se faire dans les règles de l’art. Si vous n’êtes pas vraiment fan des décapants chimiques que l’on trouve dans le commerce, il existe d’autres méthodes moins agressives pour nettoyer son four.

Avec quelques ingrédients du quotidien, on peut l’entretenir à moindres frais et venir à bout de toutes les saletés accumulées. N’oubliez pas les grilles.

Une astuce géniale pour le four

Si vous possédez un lave-vaisselle, vous pouvez utiliser une pastille pour nettoyer votre four. L’entretien du four est généralement une corvée que l’on repousse toujours. En utilisant une pastille de lave-vaisselle, cela devient beaucoup plus facile. Un four encrassé prend généralement des heures pour le nettoyer, ce n’est pas très agréable. Les produits chimiques que l’on trouve dans le commerce ne sont pas très sains.

Si vous ne rincez pas bien votre four, ils peuvent altérer les aliments et mettre votre santé en danger. La pastille de lave-vaisselle va opérer comme par magie. Avec cette méthode, le nettoyage devient un vrai jeu d’enfant. Le truc, c’est de frotter les parois avec la pastille humidifiée. Essayez, vous serez surpris du résultat, c’est bluffant.

Nettoyer un four très sale

Nul besoin de dépenser des fortunes pour venir à bout des salissures de votre four. Avec une simple pastille de lave-vaisselle, le nettoyage sera plus simple. Les détergents aujourd’hui n’ont pas la côte. Ils sont mauvais pour l’environnement, pour la santé. Ils peuvent aussi causer des dommages irréversibles à votre four.

Les pastilles de lave-vaisselle ont un pouvoir nettoyant. Elles viennent à bout de toutes les saletés même les plus incrustées. Mettez de l’eau tiède dans une bassine, mettez la pastille dedans, attendez quelques minutes, enlevez-la et ôtez les salissures de votre four avec. Faites l’exercice comme si vous utilisiez une éponge. Les saletés vont se décoller comme par magie. Utilisez ensuite une éponge pour parfaire le nettoyage. Si votre four est très encrassé, insistez sur les parties très sales.

Vous pouvez aussi disposer la pastille dans un plat allant au four rempli d’eau, programmer le four à 100°. Arrêtez le four, la vapeur va décoller les salissures. Lorsque le four aura refroidi, passez un chiffon humide. Pour redonner une seconde vie à votre four, nul besoin de dépenser des fortunes. Utilisez une simple pastille de lave-vaisselle et votre four redeviendra propre, sain et prêt pour de nouvelles recettes.