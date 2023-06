Vous avez choisi de voyager aux USA, c’était votre rêve depuis bien longtemps et il s’est enfin concrétisé. Le vol en hélicoptère au-dessus de cette ville est à choisir absolument. Vous garderez de merveilleux souvenirs. Vous découvrirez Manhattan, ses buildings mythiques. Il existe plusieurs compagnies qui proposent ce type de vols.

Les prix varient selon les prestataires, la durée du vol. Plus l’expérience sera longue et plus le coût sera élevé. Comptez environ 200 euros pour un vol de 15 minutes et par personne

Vol en hélicoptère à New York : une activité qui vaut le coup

Si vous voyagez aux USA et que votre budget vous le permet, le vol en hélicoptère au-dessus de New York est incontournable. C’est une expérience unique qui vous procurera beaucoup de plaisir. Vous vous rendrez compte de l’immensité de Central Park. Les tarifs varient selon les compagnies, le parcours, la durée du vol. Il n’y a pas de prix préférentiels pour les enfants. Pour un vol de 15 minutes, prévoyez environ 200 euros, plus de 350 euros pour un vol de 35 minutes.

Pour chaque vol en hélicoptère, vous devrez régler sur place une taxe d’héliport de 40 dollars. Il est conseillé de réserver son billet à l’avance, car les vols sont très prisés. N’oubliez pas votre appareil photo, c’est d’ailleurs le seul accessoire que vous aurez le droit de prendre à bord. Pour rendre votre voyage aux USA inoubliable, prévoyez un vol en hélicoptère au-dessus de la ville de New York. Vous ne regretterez pas.

À la recherche de sensations fortes

Si vous êtes en quête d’adrénaline, le vol en hélicoptère est idéal. Le panorama est inoubliable. En réservant, vous aurez l’assurance d’avoir un créneau libre. Survoler New York en hélicoptère est un rêve pour un bon nombre de personnes. C’est une activité magique à vivre absolument au moins une fois dans sa vie. Vous aurez une vue imprenable sur la ville et sur les principaux sites. Même si le coût est élevé, cela vaut le coup.

Vous ne regretterez pas votre investissement. Vous garderez de merveilleux souvenirs. Chaque compagnie propose des circuits qui vous emmèneront dans des lieux mythiques de la ville. Vous en prendrez plein la vue : One World Center et le mémorial du 11 septembre, Brooklyn, Times Square.

En réservant une date en milieu de semaine, vous pourrez profiter d’une réduction de plus de 20 euros par rapport au week-end. Les hélicoptères sont équipés pour accueillir jusqu’à 6 personnes à l’intérieur de l’appareil avec des fenêtres du sol au plafond pour un maximum de visibilité.